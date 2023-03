Barcelona: Mais caos entre LaLiga e Barcelona por causa de Gavi

Gavi ficou sem registro de titular, mas há duas versões a esse respeito, LaLiga indica que o clube entrou com a ação fora do prazo, enquanto a Azulgrana garante que é uma decisão do juiz, que não é uma sentença final e que cabe recurso (esta última, a possibilidade de recurso, também é apontada pela LaLiga).

E que, portanto, a medida cautelar não será levantada até que seja definitiva.

O que está claro é que o jogador poderá continuar jogando no time titular, mas ainda não se sabe com qual registro.

LaLiga entende que com a notificação recebida do tribunal número 10 de Barcelona, ​​​​retorna-se à situação imediatamente anterior às medidas cautelares.

Laporta e Gavi, o dia da renovação do futebolista.EFE

Detalhes do caso Gavi

A história é a seguinte: LaLiga havia rejeitado a inscrição de Gavi para o time titular por entender que Barcelona não tinha espaço em sua folha de pagamento.

O clube catalão não concordou com esta conclusão e, por isso, apresentou um escrito ao juiz pedindo-lhe que permitisse o registo enquanto esta questão estava a ser resolvida.

O juiz concedeu Barcelonado pedido porque não o registar traria “consequências irreparáveis” para o clube.

No entanto, Barcelona teria que entrar com uma ação judicial para que a questão fosse resolvida na Justiça e a LaLiga acatou a decisão do juiz e permitiu o registro.

De acordo com LaLigao clube não cumpriu com sua parte ao entrar com a ação fora do prazo.

Portanto, o juiz retirou as liminares e Gavi voltou ao seu estado anterior, ou seja, ele está com o contrato anterior, então terá que jogar com o registro juvenil.

Isso é motivo de preocupação, pois significa que a partir de junho a cláusula de rescisão do jogador seria uma taxa de zero euros, então qualquer clube poderia contratá-lo de graça.

Por que o Barcelona não conseguiu registrar Gavi com o primeiro time?

No último dia 20 de fevereiro, em palestra para explicar os limites salariais do mercado de inverno, Javier Gomezpai do controle econômico da LaLiga, explicou a situação em que se encontrava Gavi.

Depois do verão, Barcelona renovado Gavi e queria inscrevê-lo na primeira equipe.

Para inscrever Gavi com seu novo salário, Barcelona tinha de cumprir dois artigos.

Primeiro, o artigo 93.6, aprovado em novembro passado nas novas regras de controle econômico, que estabelece que quando um clube faz operações excepcionais como o Barcelona fez com a venda de ativos, deve apresentar um plano de fluxo de caixa para as próximas duas temporadas para demonstrar que as contratações ou renovações que pretende fazer são viáveis.

Por outro lado, o artigo 101.º, em vigor desde 2013, que diz que quando um jogador é renovado tem de se olhar ao limite para a época seguinte.

O Barcelona economizou o salário de Gerard Piqué e Memphis Depay pelas saídas no mercado de inverno, mas ficando superavitário (a eliminação na Liga dos Campeões pesou muito) só conseguiu gastar 40% do que economizou com esses salários.

Esses 40% foram suficientes para pagar Gavi‘s nesta temporada, mas não se olhassem para o longo prazo, como é o caso do plano de tesouraria que a LaLiga está pedindo ao Barcelona para implementar.

Gavi pode continuar jogando até 30 de junho com sua inscrição na equipe juvenil porque no verão passado Barcelona solicitou autorização para jogar esta temporada nessa situação, mas depois dessa data terá de encontrar uma solução.