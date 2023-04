Barcelona: Nem Foyth, nem Pavard: Barcelona não vai contratar um lateral-direito neste verão

Barcelona estão imersos no preparação do plantel da próxima épocamas não é uma tarefa fácil já que os problemas com o Fair Play Financeiro dificultam as transferências para a gestão esportiva do clube.

O clube tem que definir suas prioridades com cautela diante dessa limitação de transferências.

Apesar do que foi dito nas últimas semanas, o Barcelona não tem intenção de contratar um lateral-direito para a próxima temporada. nem Juan Foyth, nem Benjamin Pavardjá que nenhum lateral-direito chegará.

Renovação de Sergi Roberto

É verdade que neste momento no plantel não existe um jogador específico para essa posição.

No inverno, Hector Bellerin deixou o time sem um lateral-direito natural.

Apesar disso, o clube não tem intenção de contratar ninguém por considerar que o que tem é suficiente para cobrir a posição.

Em primeiro lugar, Barcelona renovado Sergi Roberto‘s contrato há alguns dias e por várias temporadas ele combinou o meio-campo com a posição lateral direita.

É uma opção válida quando o time não é tão exigente na defesa e busca maior projeção no ataque.

Opções do centro da defesa

Na hora de defender, Xavi vai usar Jules Koundé e Ronald Araújo como ele tem feito até agora.

Ambos atuam bem nesta posição, apesar de serem zagueiros centrais e sua eficácia defensiva é comprovada.

Veja só como o uruguaio tem defendido Vinícius Júnior nas últimas partidas.

O problema é que quando um deles joga, o time perde um zagueiro central.

Por isso, a ideia da direção do clube é assinar Inigo Martinez.

Embora em alguns meios de comunicação seja dado como certo, a operação não está fechada e, embora as duas partes tenham se falado e haja boa predisposição, ainda temos que esperar, pois o Athletic pode até fazer uma última tentativa de renovação.

Opção na equipa B

Por outro lado, devemos contar também com Juliano Araujolateral-direito do time reserva que assinou com o Barcelona há alguns meses.

Xavi quer ver o desempenho do mexicano, que é internacional pelo seu país.

Caso se adapte ao jogo da equipa blaugrana, poderá ser uma solução a que recorrer quando for necessário.

Por todos esses motivos, a posição de lateral-direito está coberta.

Muito se tem falado sobre a possibilidade de Foyth e Pavardmas no momento o clube não está considerando isso.

Aliás, no caso do argentino, que esteve no centro das atenções do clube há um ano, desde a contratação de Kounde esteve praticamente descartada já que a direção técnica considera que são dois jogadores muito parecidos.

Bayern e Pavard

O caso de Benjamim Pavard é puramente econômico, pois o clube não está disposto a fazer o desembolso que obrigaria a essa operação.

Bayern de Munique não é um clube que facilite as coisas e, apesar de ter apenas mais um ano de contrato, seu preço seria muito alto.

Por outro lado, o jogador já havia dito recentemente que sua intenção é permanecer no clube bávaro.