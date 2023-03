Barcelona: Oscar Gloukh: O Barcelona queria-me, mas chegou tarde demais; meu maior sonho é jogar no Real Madrid

Oscar Gloukh é considerado um dos jogadores mais promissores da Europa.

Ele tem chamado a atenção de ambos Barcelona e Real Madrid nos últimos anos.

O jovem meio-campista, em entrevista à Forbes Israel, reconheceu que poderia ter assinado pelo Barcelonamas que o clube catalão estava lento e ele já havia assinado pelo RB Salzburgo.

“Eu estava muito animado que Barcelona me queriam, mas eles estavam atrasados ​​na corrida e no final não era para ser”, disse ele.

GloukhA contratação do jogador custou aos austríacos cerca de 7 milhões de euros e o jogador admite que, embora tenha ficado entusiasmado com o interesse do Xavilado de, ele tomou a melhor decisão para o seu futuro: “Barcelona concordamos quando já havíamos fechado o negócio com Salzburgo.

“Foi a melhor opção para mim e nós fizemos isso. No final, está claro para mim que tomamos a decisão certa de ir até eles e não Barcelona. Faz mais sentido como jogador.”

“O momento culminante será chegar a Real Madrid“

O talentoso meio-campista israelense também admitiu, apesar de estar perto de Barcelonaque é torcedor dos grandes rivais azulgrana desde criança: “Desde que me lembro, desde que comecei a jogar futebol, sou um Real Madrid fã.

“Meu grande momento será jogar pela Real Madrid. Meu maior sonho é jogar no Santiago Bernabéu e vestir a camisa Real Madrid conjunto.”

Até agora nesta temporada, Gloukh já fez cinco jogos pelo Salzburgo e tem mostrado muita qualidade em campo.

Ele é, sem dúvida, um jogador do futuro e foi selecionado como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos para assistir pela edição israelense da revista Forbes.