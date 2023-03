Barcelona: Piqué explica o motivo da aposentadoria: Se jogássemos depois do almoço e sob o sol, não tinha apetite para jogar

Gerard Piquéantigo Barcelona jogador e dono da empresa Kosmos, e uma das pessoas por trás da Liga dos Reis, concedeu uma entrevista ao El Pais em que falou sobre a atualidade do clube, sua nova vida, a confusão legal que estão enfrentando Enriquez Negreiraa suposta compra de árbitros e também sua colaboração com a Real Federação Espanhola de Futebol para trazer a Supercopa de Espanha para a Arábia Saudita.

Sem dúvida, os assuntos atuais do clube não podem ser separados dos chamados negreira caso. pique afirma que nunca viu esses supostos relatórios de arbitragem.

“Não foi passado nada aos jogadores. Nunca pedi nada. Outros que conheço pediram relatórios à oposição e talvez alguém tenha pedido aos árbitros. Não faço ideia. Ao nível do grupo, claro, não recebemos qualquer coisa,” pique insistiu.

“É um tema que dá origem a conspirações e capas de jornais.”

Kosmos, uma empresa de propriedade da Gerard Piqué, foi o responsável, junto com a RFEF, por levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. Isso causou muita comoção e até mesmo o juiz que investigava as supostas irregularidades nesse acordo pediu pique pelo contrato com a RFEF para levar a Supercopa à Arábia Saudita.

“É um dos melhores negócios da história da Federação e estou muito orgulhoso” pique disse.

Nas comparações entre as primeiras divisões da Espanha e da Inglaterra, pique está claro e acha que a Espanha está perdendo.

“LaLiga não briga mais com a Premier League por mais que queira”, disse. pique disse simplesmente.

Ele explicou que sua relação com A porta é bom, embora tenha existido tensão, e então ele discutiu os motivos que levaram à sua decisão de se aposentar.

“Eu já estava lá há muitos anos e sempre era difícil para mim ir a determinados lugares. Se colocassem a partida às 16h, depois do almoço e com sol? Era difícil para mim”, disse. pique disse.

“Tive de ser sincero. Não tinha esse mesmo apetite, precisava de novos desafios e vi que na equipa já não tinha a importância que tinha antes. Não estava a passar um bom momento. Fiz o decisão certa.”