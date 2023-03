Barcelona: relatórios apreendidos de Negreira vazaram: erros ortográficos e críticas aos árbitros

Fex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros (CTA) Jose Maria Enriquez Negreira elaborou relatórios sobre árbitros pelos quais recebeu 7,3 milhões de euros para supostamente aconselhar Barcelona entre 2001 e 2008.

Com os Blaugrana recebendo críticas após a divulgação das notícias, alguns desses relatórios vazaram pela imprensa espanhola.

Miguel Ángel Pérez escreveu em ‘Libertad Digital’ que estes “documentos com o cabeçalho da FC Barcelona” são rotulados como “relatório de arbitragem confidencial”. Eles têm duas ou três páginas e foram “apreendidos durante uma busca na casa de José Contrerasum histórico diretor dos Blaugrana, falecido em dezembro passado”.

‘Libertad Digital’ destaca que há vários “erros ortográficos que aparecem na reportagem”. Um dos relatórios enfoca Ignacio Iglesias Villanuevaatual árbitro do VAR, antes da partida entre Barcelona e Real Mallorca em 11 de novembro de 2012. Os Blaugrana venceram aquele jogo por 4–2.

“Ele não tem uma grande personalidade ou carisma, mas sua confiança e prudência o levam a ‘arrancar’ partidas de forma eficaz”, diz o relatório de Villanueva.

O outro relatório é sobre David Pérez Pallasque oficiou um Barcelona B jogo contra Córdoba.

De que é acusado o Barcelona no ‘Caso Negreira’?

Barcelona como pessoa jurídica estão sendo julgados pelo crime de corrupção continuada, como ex-presidentes Sadro Rosell e José Maria Bartomeu foram acusados ​​de corrupção nos negócios, administração injusta e falsificação de documentos comerciais.

Possíveis pênaltis para o Barcelona pelo ‘Caso Negreira’

Paulo Polo explica no MARCA que o artigo 33.7 do código penal estabelece as penas para os delitos que Barcelona poderia enfrentar.

A punição mais severa seria a suspensão das atividades do clube e o fechamento de suas instalações por um período não superior a cinco anos. O clube também pode ser proibido de realizar atividades futuras relacionadas ao crime que foi cometido, favorecido ou encoberto. Essa proibição pode ser temporária ou definitiva.

Caso seja temporário, o prazo não pode ultrapassar 15 anos. Também poderiam ser impedidos de obter subsídios e auxílios públicos, de contratar com o setor público e de usufruir de benefícios e incentivos fiscais ou da Previdência Social, por prazo não superior a quinze anos.

Finalmente, poderá haver intervenção judicial para resguardar os direitos dos trabalhadores ou credores pelo tempo que se julgue necessário, que não pode ultrapassar cinco anos.