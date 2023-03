Barcelona: San Mames canta insultos da ‘Segunda Divisão’ ao Barcelona pela gravidade do caso Negreira

TO caso Negreira e seus trâmites judiciais são algo que acompanhará o Barcelona em suas viagens pelo menos até o final da atual temporada do campeonato.

No domingo, grande parte das arquibancadas do Estádio San Mames mostraram-se fartas da situação e em vários momentos do confronto do Athletic Club com o Los Cules gritaram “a Segunda oe, a Segunda oe” devido à gravidade do assunto.

A iniciativa começou na Grada de Animacion e uma grande parte do apoio doméstico seguiu o exemplo.

No entanto, nem todos os torcedores reunidos no estádio participaram dos cânticos.

Enquanto era cantada, houve também assobios para quem promoveu os cânticos de “você é Segunda, você é Segunda”.

A cantoria foi além da proposta de jogar ‘dinheiro’ com as cores do Barcelona e a palavra “máfia” estampada nelas aos 30 minutos.

Num estádio com capacidade para cerca de 50.000 espectadores, o lançamento de dinheiro falso foi inconsequente e apenas algumas dezenas chegaram às imediações do relvado.

Assim como os cânticos, grande parte do campo foi contra com apitos enquanto as notas eram lançadas.