Barcelona: Uefa não quer times ligados a possível viciação de resultados: Precedentes para o Barcelona…

Boco em 2017, a UEFA alterou as regras de elegibilidade das suas competições. Fizeram-no devido a vários precedentes, mas sobretudo devido aos casos do Anderlecht em 1996 e AC Milão dez anos depois.

Essa mudança pode afetar Barcelona, que pode ser banido de participar da próxima edição da Liga dos Campeões. As equipas que pretendam participar em competições europeias devem apresentar a documentação necessária até ao dia 1 de junho.

presidente do barcelona John Laporta e ex-presidentes Josep Maria Bartomeu, Joan Gaspart e Sandro Rosell estão tendo que testemunhar sobre o caso Negreira em tribunal antes desse prazo.

A UEFA decidiu em 1996 criar uma comissão interna para investigar alegações de que Anderlecht supostamente comprou dois fósforos. Dezoito meses depois, em setembro de 1997, o Comitê Executivo da UEFA tomou a decisão de declarar o clube belga inelegível para participar de suas competições na temporada 1998/99.

O Comitê Executivo da UEFA concluiu que o Anderlecht esteve envolvido em dois casos de manipulação de resultados. A primeira relacionada com o jogo da Taça UEFA entre Anderlecht e Banik Ostrava disputado em 19 de outubro de 1983, e o segundo para a semifinal da Copa UEFA entre Anderlecht e Floresta de Nottingham jogado em 25 de abril de 1984.

O clube belga ameaçou recorrer aos tribunais ordinários, pelo que o caso foi parar ao CAS, que deu provimento ao recurso apesar das evidências de manipulação de resultados, concluindo que o Executivo da UEFA deveria aceitar a decisão judicial.

Dez anos depois a história se repetiu, neste caso com AC Milão, após o escândalo de manipulação de resultados conhecido como Calciopoli. As investigações conduzidas pela polícia italiana revelaram que uma rede de dirigentes de clubes, responsáveis ​​pelos árbitros e outros tentaram influenciar o resultado de vários jogos da Serie A.

Vários clubes como Milan, Fiorentina, Reggina e Lazio foram sancionadas pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) enquanto Juventus foram relegados.

No entanto, AC Milão conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões 2006/07. A UEFA enfrentou um verdadeiro dilema legal sobre permitir ou não que um clube que havia sido sancionado por seu envolvimento em Calciopoli participasse de uma competição da UEFA na temporada seguinte.

O precedente do AC Milan

O Painel de Emergência da UEFA concluiu que não tinha escolha senão aceitar AC Milãoparticipação nas competições de clubes da UEFA de 2006/07 por motivos formais devido a uma base legal insuficiente nos regulamentos que permitiriam AC Milão ser banido em certas circunstâncias.

AC Milão venceu a competição ao vencer Liverpool na final em 23 de maio de 2007. A situação foi ainda mais agravada quando a Liga dos Campeões de 2006/07 foi vencida por um clube que havia sido considerado culpado de manipulação de resultados apenas alguns meses antes do início da competição.

A resposta da UEFA ao AC Milão caso foi rápido. No congresso seguinte da UEFA, que teve lugar em Janeiro de 2007, foi aprovado um novo parágrafo para o Artigo 50º dos Estatutos da UEFA. Essa alteração, que ainda hoje está em vigor, estabeleceu um processo em duas fases com o objetivo de garantir a integridade das competições da UEFA. A primeira fase consiste numa medida administrativa, através da qual o clube infrator é excluído das competições europeias durante uma época.

Medida administrativa e disciplinar

A segunda fase consiste em medidas disciplinares, que podem ser impostas após a medida administrativa e não têm duração máxima.

“A admissão a uma competição da UEFA de uma Federação Membro ou clube direta ou indiretamente envolvido em qualquer atividade destinada a organizar ou influenciar o resultado de uma partida a nível nacional ou internacional pode ser recusada com efeito imediato, sem prejuízo de eventuais medidas disciplinares, ” lê-se no n.º 3 do artigo 50.º dos Estatutos da UEFA.

Logicamente, este regulamento também foi incorporado às leis que regem a Champions League, Europa League e Conference League.

“Para ser elegível para participar na competição, um clube deve cumprir os seguintes critérios: não deve ter estado envolvido directa e/ou indirectamente, desde a entrada em vigor do Artigo 50(3) dos Estatutos da UEFA, ou seja, 27 de Abril de 2007 , em qualquer atividade destinada a organizar ou influenciar o resultado de uma partida em nível nacional ou internacional e deve confirmar isso à administração da UEFA por escrito”, diz o livro de regras da UEFA.

Até onde a UEFA pode ir sob a proteção do CAS?

Depois de a UEFA ter modificado os seus estatutos, as restantes Confederações, a começar pelas asiáticas, aderiram a esta medida, naquela que pode ser considerada uma decisão universal e uma das mais importantes do futebol mundial nos últimos anos.

O Tribunal do Desporto (CAS) apoiou esta alteração, que se traduz em vários laudos emitidos após a sua entrada em vigor, devido à necessidade de agir com celeridade para garantir a imagem e reputação da UEFA.