Barcelona x Real Madrid I El Clasico: Barcelona revela sua camisa Rosalia para o El Clasico

Barcelona confirmaram que jogarão o próximo jogo contra o Real Madrid com o logotipo do rosália‘s ‘Motomami’ álbum estampado na frente de suas camisas. As camisas também serão usadas no próximo El Clasico feminino.

O jogo masculino será disputado no Camp Nou no domingo, 19 de março, às 21h00 (CET), com o logotipo do cantor catalão substituindo o ‘Spotify’, patrocinador da frente da camisa do clube na mais recente inovação em camisas em parceria com o serviço de streaming.

Rosalia emocionada por vestir a camisola blaugrana

A própria cantora declarou estar muito feliz por estar envolvida e ter seu álbum promovido com uma camisa tão famosa em um jogo tão histórico.

“Estou muito animado que um clube tão grande como o Barcelona use esta camisa, especialmente em jogos tão grandes”, disse. rosália disse ao blog oficial do Spotify.

“O futebol e a música têm muito em comum, pelas emoções que se vivem num concerto e num jogo.

“Principalmente pela energia criada por tantas pessoas vivenciando o mesmo momento e colocando toda a atenção em um só evento.”

Drake provou ser uma maldição

Última vez Barcelona estavam envolvidos em um golpe publicitário como esse, acabou sendo um jynx e eles perderam o jogo. Essa foi a derrota por 3 a 1 no Bernabéu, quando eles usaram Drake‘s logotipo na camisa Blaugrana.

Quanto custam as camisolas Rosalia x Barcelona?

Haverá um número limitado dessas edições especiais Barcelona x Rosália camisas disponíveis para compra na loja oficial do Barcelona.

Os preços começam em 399,99 euros para esses itens de colecionador em potencial.

Haverá também uma versão cada vez mais rara lançada, com um logotipo ‘Motomami’ que brilha no escuro e uma ‘embalagem premium’ que será assinada pelos jogadores e vendida por quase dois mil euros cada.