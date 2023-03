Barcelona: Xavi admite dificuldades: tive meus piores dias como técnico do Barcelona

Xavi Hernández tem um recorde melhor do que Pep Guardiola quando você compara seus respectivos primeiros 50 jogos como Barcelona treinador. No entanto, não tem sido fácil para o jogador de 35 anos, que se abriu sobre as dificuldades de treinar os “blaugrana”.

Falando em um evento em Terrassa, sua terra natal, o ex-meio-campista revelou que teve seus momentos mais difíceis no esporte desde que assumiu o cargo de técnico da Camp Nou.

“Há momentos em que você pensa que não vale a pena ser o técnico do Barcelona porque todo mundo fala”, disse Xavi.

No entanto, ele insistiu que nunca pensou em deixar o cargo porque é “muito teimoso e torcedor do Barcelona”, embora não tenha “necessidade financeira” para aguentar o estresse do trabalho. Como fã, ele se sente sortudo por estar fazendo o que está fazendo e pretende continuar sendo fiel a si mesmo e às suas filosofias.

Ainda é um privilégio

O técnico catalão explicou que é “privilegiado” por estar na posição em que está e por ter jogado tanto tempo no meio-campo blaugrana. Ele também se usou como exemplo das virtudes do estilo de jogo do Barcelona.

“Como jogador, não fui forte, habilidoso ou rápido”, disse Xavi.

“E graças ao estilo de jogo implantado por johan [Cruyff] de manter a posse de bola, pude fazer uma carreira.

“Minha ideia de jogo é sempre ter a bola, mesmo que haja dias como contra Real Madrid, quando o adversário pegou a bola e tivemos que defender. E defender também faz parte do nosso ADN e do futebol.”

Xavi foi entrevistado pelos jornalistas Josep Cadalso e Carme Barcelo no evento de inauguração da ‘Casa del Deporte’ em Terrassa e no qual os esportistas locais foram homenageados.