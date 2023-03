Barcelona: Xavi: Barcelona é o clube mais difícil do mundo, você venceu o Real Madrid por 1 a 0 e é criticado

Bo arcelona tem recebido críticas, apesar de ter vencido o Copa do Rei clássico contra Real Madrid na quinta feira. Os Blaugrana obtiveram uma vitória clínica por 1 a 0 em um jogo em que registraram apenas quatro chutes e apenas 35 por cento da posse de bola.

Xavi Hernández rebateu os críticos e destacou que vencer um time tão forte quanto o Real Madrid não é nada fácil.

“O Barcelona é o clube mais difícil do mundo, você venceu o Real Madrid por 1 x 0 e não é convincente e se for o contrário é feriado nacional”, disse Xavi na coletiva de imprensa antes do jogo de domingo contra Valência.

“Eu disse isso no ano passado e eles me deram um tempo difícil. No Barcelona você tem que vencer e convencer, e esse é o nosso objetivo. Mas os adversários são os atuais campeões da LaLiga Santander e da Liga dos Campeões, e se eles pressionam alto é difícil.

“É uma questão de entender o futebol. Falar em posse de bola quando jogam no um contra um é um absurdo. Não montamos na área para ficar em um bloco baixo, o Real Madrid nos colocou [in this situation]. Isso é futebol”.

Xavi passou a analisar o derby e admitiu que o Barcelona não cumpriu o seu plano de jogo devido à pressão do Real Madrid.

“Por dentro, fazemos uma análise em que o Real Madrid nos pressionou para nos impor o seu jogo”, acrescentou Xavi.

“Queremos posses longas e não conseguimos. Há momentos em que partidas contra grandes adversários podem subjugá-lo.

“Procuramos a posse de bola aos 60, 70 e 80 minutos. Mas os adversários também jogam e podem dominar. Também jogamos defensivamente sem bola, e fomos extraordinários, mas não é o que queremos. Queremos criar com o bola, como fizemos no dia da Supercopa de Espanha.”

Xavi também mencionou que o Barcelona conseguiu a vitória na Estádio Santiago Bernabéu apesar de perder vários titulares.

“O Barcelona é o clube mais difícil do mundo, sem dúvida”, continuou Xavi.

“Tem que ganhar e convencer. Há uma ideia muito clara sobre o jogo e se não o fizer, não fica tão satisfeito.

“Ganhamos em um terreno difícil. Mas fiquei mais satisfeito no dia da Supercopa do que na Copa do Rei. Gosto de vencer dominando, mas futebol é isso.

“Ganhar sem Pedri, Andreas [Christensen]Ousmane [Dembele]… Vencemos sem eles em um estádio como o Estádio Santiago Bernabéu. É fundamental que apesar das ausências vençamos em terrenos difíceis.”

O técnico do Barcelona deixou claro que o Valência não será fácil de bater, apesar de suas lutas recentes.

“Esperamos um time contra o qual vamos dominar [the ball]”, observou Xavi.

“Eles defendem bem sob [Ruben] O Baraja tem vencido com agressividade, com ordem defensiva, é intenso, rápido nas transições.

“Esperamos ser mais organizados no ataque. Temos que trocar a ficha da Copa del Rey. Queremos os três pontos. Vai ser complicado porque há muito em jogo [for Valencia] também.”