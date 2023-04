Barcelona: Xavi: Messi? É normal que haja empolgação com uma ‘última dança’ como Michael Jordan

Declarações de Rafa Yuste colocar Leo Messi no centro das atenções para a aparição de Xavi na mídia.

O Barcelona O técnico já se pronunciou sobre a possível chegada da lenda, mas considera que agora não é o momento de falar sobre esses assuntos. No entanto, não escondeu que está em contacto com o argentino e que gostaria de o ter.

“Não acho que seja o momento certo para falar sobre o retorno de Leo. Sou amigo dele e sempre falo com ele, mas não é o momento certo”, disse. Xavi disse.

“Nem pelo bem do Leo nem pelo bem do clube. É um assunto que estamos tratando, tenho muita amizade, mas há um mundo entre agora e quando isso pode ser feito.”

Xavi compartilhou as palavras de Raya Yuste em que o vice-presidente garantiu que estava apaixonado por Leo Messi.

“Sim, claro, não nos interpretem mal, mas claro. Eu o vi crescer. Ele é exemplar. É normal que haja empolgação. Uma última última dança, como Michael Jordan. É normal que as pessoas fiquem animado”, disse.

“Espero poder ver Leo de volta ao Barcelona de qualquer forma.. Eu seria o primeiro a ficar feliz em vê-lo voltar. É o clube da vida dele, é o melhor jogador da história, mas agora não é hora de falar.

“Temos dois títulos para disputar. Não devemos falar sobre possíveis contratações ou Messi, devemos nos concentrar em Elche, Real Madrid… e tudo o que está por vir.”

O técnico catalão deixou claro que não fez nada pelo retorno do campeão mundial e que está nas mãos de Messi.

‘Será como a última dança de Jordan’ – Messi voltará ao Barça

“Não depende de mim, depende do Messi, da felicidade dele, se ele quer voltar e tem vontade de voltar… Tenho uma relação de amizade e confiança e, se ele decidir voltar , ficarei muito feliz. Serei o primeiro a incentivá-lo a voltar. Não há nada no momento. Estamos prestando um péssimo serviço ao Leo e ao clube. Vai depender de muitos fatores. Estamos às custas de fair-play, mas acima de tudo da vontade de Leo”, disse ele.

Já Xavi garantiu que ainda não discutiu nada com a diretoria sobre a próxima temporada. O treinador quer focar no jogo de amanhã e na quarta-feira. “Ainda falta jogar tudo. Não te entendo, para ser sincero. O ano todo criticando que não vamos vencer, e agora que estamos a um passo de vencer, estamos falando dos jogadores para a próxima temporada . Estamos a um passo do sucesso na era pós-Messi, da qual tanto temíamos.”