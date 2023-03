A Barcelos, empresa de origem brasileira que atua no ramo alimentar desde 1985, desenvolveu um novo processo seletivo e abriu novas oportunidades de trabalho em diversos municípios do Rio de Janeiro e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e todas as informações referente a inscrição.

Barcelos abriu novas VAGAS de emprego no Rio de Janeiro

O grupo Barcelos possui diversas lojas de supermercado, atacado, e-commerce e atacarejo e foi fundado com o intuito de fazer parte da vida dos brasileiros através de uma alimentação saudável. Atualmente são mais de 3 mil colaboradores que auxiliam no desenvolvimento de suas atividades.

Estamos tratando de uma empresa que utiliza tecnologia com a intenção de potencializar a gestão de seus negócios e está contratando profissionais comprometidos e dedicados para continuar crescendo e se tornar referência em seu segmento. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Anals. de Contabilidade – Rio de Janeiro;







Oportunidades para o setor ADM (Exclusivo PCD) – Rio de Janeiro;







Coordenad. de Obras e Manuten. I – Rio de Janeiro;







Assistent. de Controladoria – Rio de Janeiro;







Vend. Externo – Rio de Janeiro;







Deposista – São João da Barra/RJ;







Atendent. de Fatiados – Rio de Janeiro;







Mecân. de Empilhade. I – Rio de Janeiro;







Atendent. de Seção – Rio de Janeiro;







Operad. de Loja (Massa e Conservas) – São João da Barra/RJ.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis.

