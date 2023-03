Bayern de Munique x PSG: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir na TV e online

Paris Saint-Germain está se preparando para o que é de longe o maior jogo de sua temporada até agora, viajando para a Allianz Arena para enfrentar Bayern de Munique na segunda mão da Liga dos Campeões empate nas oitavas de final.

Os campeões da Bundesliga venceram por 1 a 0 no jogo de ida no Parc des Princes, o que significa PSG está prestes a ser eliminado da Liga dos Campeões mais uma vez.

Os franceses estão desesperados para conquistar o troféu que há algum tempo os alude, mas será preciso uma exibição muito impressionante na Baviera para vencer a equipe que atualmente ocupa a liderança da Bundesliga.

Prováveis ​​escalações de Bayern de Munique x PSG

As notícias da equipe não são uma excelente leitura de um PSG perspectiva, também.

Os donos da casa vão ficar sem o zagueiro francês Benjamim Pavard porque recebeu cartão vermelho na primeira mão e está castigado.

Mais, Lucas Hernández está fora com uma lesão no LCA, então Julian Nagelsman deve pensar em sua defesa.

Manuel Neuer e Noussair Mazraoui também estão fora, enquanto Sadio Mané só voltou de lesão saindo do banco no fim de semana contra Estugarda.

Com PSG, Neymar está afastado pelo resto da temporada devido a uma lesão no tornozelo que requer cirurgia, enquanto Presnel Kimpembe e Renato Sanches também estão feridos.

Marco Verratti retorna da suspensão e Achrafi Hakimi pode ser selecionado se estiver em forma, apesar de seus problemas fora do campo.

Provável escalação do Bayern de Munique (3-4-2-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Musiala; Choupo-Moting.

PSG predicted line-up (3-5-2): Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe.

Bayern de Munique x PSG: quando começa?

O jogo da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e PSG começará às 21:00 CET, que é o horário local da Alemanha.

Isso dá início às 20:00 GMT no Reino Unido e na Irlanda. Para os fãs nos Estados Unidos, o jogo começa às 15:00 ET e 12:00 PT.

Bayern de Munique x PSG: onde assistir?

Quem mora no Reino Unido pode assistir Bayern de Munique x PSG no BT Sport 2, enquanto os americanos podem ver o jogo no Paramount+ e TUDN USA.