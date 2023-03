Bella Twins anunciam mudança de nome após a saída da WWE, somos Nikki e Brie Garcia!

As Bella Twins estão voltando às suas raízes em suas carreiras pós-WWE – as famosas superestrelas do wrestling serão conhecidas profissionalmente por seus nomes de nascimento daqui para frente – Nikki dar Brie Garcia.

A dupla anunciou sua decisão no “The Nikki & Brie Show” … dizendo que era hora de dizer adeus ao apelido de Bella Twins, uma vez que seus contratos com Vince McMahonA organização de expirou.

Nikki e Brie ingressaram na WWE em 2007 … e eram conhecidas como as Bella Twins durante sua ascensão e fama com a promoção.

Nikki explicou que as duas agora são muito mais do que lutadoras – são mães, empresárias, produtoras de televisão e muito mais… e a mudança de nome as ajudará a mergulhar em seus empreendimentos futuros.

“Eu só quero agradecer a Brie Bella, a personagem, o nome, tudo isso que eu tenho nos últimos… 16, 17 anos”, disse Brie no programa.

“Estou muito animado para fechar esse capítulo sobre Brie Bella, colocar esse livro de lado e abrir um novo e ver o que Brie Garcia fará a seguir.”

“E eu estou muito grata por Nikki Bella”, acrescentou Nikki. “Nikki Bella, ela me fortaleceu, ela me inspirou, ela realmente me fez ficar destemida. E a estrada que ela abriu, o que ela fez pelas mulheres e pelos jovens – e continuará a fazer como Nikki Garcia.”