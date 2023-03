Bellator 292 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 292 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 19h ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Henrique Barzola vs. Erik Pérez

Cass Bell x Josh Hill

Tony Johnson vs. Khalid Murtazaliev

Júlio Anglickas vs. Dovletzhan Yagshimuradov

Laird Anderson x Rogelio Luna

Theo Haig x Adam Wamsley

No evento principal do Bellator 292, o campeão dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov, enfrenta o ex-campeão do UFC Benson Henderson.