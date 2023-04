Bellator 293 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 293 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 19h ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Christian Edwards x Rakim Cleveland

Lance Gibson Jr. contra Vladimir Tokov

Lucas Brennan x Josh San Diego

Joey Davis x Jeff Creighton

Pam Sorenson x Sara Collins

Adam Piccolotti vs. Mandel Nallo

Maria Henderson x Mackenzie Stiller

Bryce Meredith x Brandon Carrillo

Randi Field x Ashley Cummins

Mike Hamel contra Nick Browne

No evento principal do Bellator 293, os pesos pesados ​​do Bellator Marcelo Golm e Daniel James se enfrentam em uma batalha de cinco rounds com implicações de título.