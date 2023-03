Ben Affleck defende Jennifer Garner: não culpo minha ex-mulher pelo meu alcoolismo

Ben Affleck destacou que nunca teve a intenção de culpar a ex-companheira Jennifer Garner por seus problemas de alcoolismo com seus comentários em uma entrevista de 2021.

O casal anunciou que estava se divorciando em 2015, mas a separação foi oficialmente finalizada três anos depois.

“Parte do motivo pelo qual comecei a beber foi porque estava preso”, Affleck tinha dito Howard Stern.

No entanto, o famoso ator negou as especulações de que ele culpou garner por seus problemas com a bebida e enfatizou que ele era o responsável por seu comportamento.

“Eu vejo essas coisas como minas terrestres, onde se você disser uma coisa errada, sua carreira pode acabar”, disse ele ao The Hollywood Reporter.

“Tive uma experiência muito dolorosa em que fiz uma entrevista em que estava muito vulnerável, e toda a picape era algo que não apenas não estava certo, mas na verdade era o oposto do que eu queria dizer.

“A ideia [was] que eu estava culpando minha esposa por beber. Para ser claro, meu comportamento é de minha inteira responsabilidade.

“Qualquer pessoa que já passou por um divórcio faz esse cálculo de quanto devemos tentar?

“Nós nos amamos. Nos preocupamos um com o outro. Temos respeito um pelo outro.

“Eu estava tentando dizer: ‘Ei, olha, eu estava bebendo demais, e quanto menos feliz você fica, seja no seu trabalho, no seu casamento, é só que conforme sua vida se torna mais difícil, se você está fazendo coisas para preencher um buraco que não é saudável, você vai começar a fazer mais dessas coisas.’ Acho que fui bastante articulado sobre isso. Não culpo minha ex-mulher pelo meu alcoolismo.