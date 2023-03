Ben Affleck e Jennifer Lopez em custódia por $ 64 milhões Pacific Palisades Mansion

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … o casal está atualmente sob custódia de uma propriedade enorme em Pacific Palisades, o mesmo bairro onde eles estavam apenas sob custódia de outra casa … apenas para curso reverso no último minuto, como noticiamos pela primeira vez no domingo.

Este novo berço é um palácio e tanto … enquanto a mansão que eles acabaram de resgatar valia cerca de US $ 34 milhões, esta que eles agora estão de olho está avaliada em US $ 64 milhões!

A pretensa nova casa de Ben e Jen vem com 800 pés quadrados. academia, sala de mídia profissional, sala de jogos, quintal espaçoso e piscina/spa estilo resort com área para fogueira também. Há toda uma casa de hóspedes separada, que tem sua própria banheira de imersão em estilo japonês.

E, não nos fale sobre as vistas … é claro, elas são do lado do desfiladeiro e para morrer.

Veja bem, esta é a propriedade que Bennifer recentemente visitou pessoalmente … e nossas fontes nos dizem que eles têm visitado com frequência para ver as mudanças que podem querer fazer assim que a venda for concluída. Eles fazem isso com frequência, BTW – mesmo na outra casa PP que eles rejeitaram.