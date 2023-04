Ben Affleck e Matt Damon acertaram em cheio com ‘AIR’: as primeiras críticas chamam isso de isca do Oscar

Ben Affleck e Matt Damon trabalharam juntos novamente para contar o incrível Michael Jordan história no filme ‘AIR’. Estreou no Sul por Sudoeste festival e chega aos cinemas em todo o mundo em 5 de abril. Já havia um grande burburinho, mas os críticos ainda precisavam oferecer suas primeiras críticas sobre ele. O consenso geral é extremamente positivo e até pretende se tornar um dos favoritos do próximo ano durante a temporada de premiações. Ambos os atores protagonizam o filme como a dupla que fundou NIKE nd chegou à terra de Michael Jordan contrato que os transformou na gigante marca de roupas esportivas que são hoje.

Um dos críticos está até pedindo a iminente indicação de Matt Damon ao Oscar por sua interpretação de Sonny Vaccaro, que foi quem conseguiu o contrato. Affleck interpreta o fundador da NIKE Phil Knight e ambos escreveram o roteiro. Outras estrelas de cinema que aparecem no filme são Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans, Jason Bateman e Jessica Green. A última vez que Damon e Affleck estrelaram juntos em um filme foi no final dos anos 90, quando eles ganharam o Oscar de melhor roteiro original em ‘Caça à Boa Vontade‘. Para esse filme, o falecido grande Robin Williams também ganhou o Oscar de Melhor Atuação Coadjuvante.

O ‘AIR’ é aprovado por Michael Jordan?

Caso você esteja se perguntando, este filme é definitivamente aprovado por Michael Jordan mas seu personagem aparentemente não tem um papel de destaque na história. Este filme realmente se concentra mais no NIKE fundadores e a história de como o sucesso da empresa se originou da lendária estrela da NBA. Não nos leve a mal, Michael Jordan definitivamente aparece no filme, mas ele não parece ter muito peso na história. ‘AIR’ faz primeira apresentação em 5 de abril e todos os fãs da NBA estão esperando ansiosamente por sua estreia. Ambos Ben Affleck e Matt Damon deve estar orgulhoso por fazer outro grande filme juntos.