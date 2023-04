Beneficiários do Bolsa Família receberão um aumento; confira o novo valor

O Bolsa Família voltou a ser liberado às famílias neste mês de março. Cerca de 21 milhões de famílias estão sendo beneficiadas pelo benefício, recebendo o valor médio de R$ 600. No entanto, as famílias que têm crianças de até seis anos de idade receberam neste mês um valor extra de R$ 150, relacionado ao Benefício Primeira Infância. Além disso, o governo está trabalhando em mais benefícios extras, que poderão ser liberados nos próximos meses.

De acordo com informações oficiais, a partir de junho, um novo grupo de beneficiários poderá receber um novo benefício extra do Bolsa Família, no valor de R$ 50. Trata-se do Benefício Variável Familiar, destinado às famílias que têm crianças a partir de 7 anos de idade e jovens de até 18 anos. Além disso, as gestantes também poderão receber o valor adicional do programa.

Benefícios extras do Bolsa Família

Como já mencionado, neste mês de março, apenas um benefício adicional foi pago junto ao valor mínimo do Bolsa Família, que foi o Benefício Primeira Infância. No entanto, os demais valores extras serão pagos a partir de junho aos beneficiários do programa que se enquadrarem nos requisitos.

Confira os adicionais:

Benefício Primeira Infância : liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300.

: liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300. Benefício de Renda de Cidadania : liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família.

: pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família. Benefício Variável Familiar: liberado para famílias que tenham membros gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos, e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:



Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério do Desenvolvimento.