Os benefícios do chá de alho para a saúde estão envolvidos, em sua maioria, com o poder deste alimento de aumentar a nossa imunidade e proporcionar uma proteção a mais para o nosso corpo.

Por isso, muitas vezes esse chá é consumido quando a pessoa está resfriada ou gripada, por exemplo.

Pensando nesses benefícios, fizemos este conteúdo com uma série de considerações sobre o assunto. Não deixe de conferir!

4 benefícios do chá de alho para a saúde

Os benefícios do chá de alho para a saúde, como dito acima, estão envolvidos com o poder de aumentar a nossa imunidade, devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do chá. Veja com mais detalhes:

1. Efeito antioxidante

Por conter propriedades antioxidantes, o chá de alho é capaz de proteger as nossas células contra a oxidação causada pelos radicais livres. Vale ressaltar que essa oxidação é responsável por acelerar o envelhecimento do nosso corpo, aumentando a flacidez da pele, por exemplo.

2. Efeito anti-inflamatório

O efeito anti-inflamatório é mais um dos grandes benefícios do chá de alho para a saúde. Por isso, ele costuma ser consumido por quem está gripado ou algo semelhante. A vitamina C presente no alho ajuda a estimular as células de defesa do corpo, combatendo os agentes nocivos.

3. Ajuda a controlar a pressão arterial

A pressão arterial também pode ser beneficiada com o consumo de chá de alho. Isso porque este alimento é vasodilatador, o que contribui para que os vasos sanguíneos fiquem mais relaxados e a pressão arterial mais equilibrada.

4. A alicina combate o colesterol ruim

O chá de alho também possui uma substância chamada alicina, que é responsável por combater o colesterol ruim presente em nosso sangue. Por conta desse efeito, o chá é conhecido como uma excelente opção para quem busca proteger a saúde do coração.

Como preparar o chá de alho?

Para preparar o seu chá de alho é muito simples. Veja:

Ingredientes:

1 dente de alho descascado, lavado e amassado.

1 xícara de água filtrada.

Instruções:

Aqueça a água em uma panela, sem deixá-la ferver, pois isso pode danificar o seu chá. Adicione o alho amassado à água quente. Deixe o chá de alho descansar por cerca de 5 minutos, para que a infusão ocorra. Coe o chá de alho em uma xícara, removendo todos os pedacinhos do alimento – isso facilita a ingestão. Adicione mel ou limão a gosto, se desejar. Beba o chá de alho enquanto ainda estiver quente.

Contraindicações do chá de alho

Apesar de haver muitos benefícios do chá de alho para a saúde, é importante ter a consciência de que ele também possui algumas contraindicações, como, por exemplo:

Pessoas com alergia ao alho não devem consumi-lo.

Grávidas e lactantes só devem consumir sob orientação médica.

O chá pode proporcionar interferência com medicamentos. Se você se medica de forma controlada, não consuma chás sem antes falar com o médico.

O alho pode afetar a coagulação do sangue. Se você tem problemas nesse sentido, não beba o chá sem consultar o seu médico.

Lembrando que é muito importante conversar com um profissional da saúde para que ele oriente quanto ao consumo adequado de chá – independentemente do tipo. Cuide-se!