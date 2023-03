Bengals ‘roubou’ um dos melhores jogadores do Chiefs: Orlando Brown é seu novo tackle ofensivo

EUf há uma coisa que Cincinnati Bengals faltaram nos últimos dois anos para chegar ao NFL campeonato, é uma linha ofensiva melhor que daria Joe Burrow a proteção que ele precisa para tomar o Bengals ao objetivo final da NFL: vencer o Super Bowl.

E embora o Bengals tenha imposto sua vontade nos últimos jogos contra o Chiefs, a última partida entre os dois foi a favor de Cidade de Kansas e estava nos playoffs.

Agora, Cincinnati aposta em “roubar” um dos melhores jogadores do Chiefs, enfrentar Orlando Brown Jr., que, segundo relatos confirmados por seu agente, chegou a um acordo para ingressar na linha ofensiva que protegerá Burrow. É um contrato de quatro anos e US$ 64 milhões.

Isso equivale a uma média de US$ 16 milhões por ano, bem abaixo do nível superior dos mercados de esquerda ou direita.

No entanto, a jogada parece interessante e parece ser um bom negócio para o Bengals. O que resta a ser determinado é se Brown será o protetor direto de Burrow (jogando como lateral esquerdo) ou do outro lado.

As reações não tardaram a chegar

Orlando Brown foi uma escolha de terceira rodada do Baltimore Ravens em 2018 e foi negociado com o chefes no início de 2021. Os Chiefs aplicaram a marca de franquia a Brown em 2022 e agora ele sai para se juntar ao time de Ohio.

Depois da notícia, os comentários nas redes sociais não demoraram a chegar, e Bengals os fãs estão felizes porque sabem que Marrom pode ser um fator para estabilizar uma linha ofensiva que permitia muitos sacks contra Toca.

Os torcedores do Bengals esperam que com sua chegada, Cincinnatiofensa pode dar aquele salto que os levará de volta ao Super Bowl e finalmente ganhar o cobiçado Vince Lombardi troféu.