Benzema está pronto e extra motivado para a reta final da temporada

Karim Benzema não perdeu tempo durante a pausa internacional. Embora tenha permanecido em Madrid depois de anunciar sua aposentadoria da seleção francesa devido a sua rixa com o técnico Didier Deschampso Real Madrid atacante trabalhou duro para estar em forma para a decisiva última etapa da temporada.

Real Madrid precisam da melhor versão de Benzema, já que estão perdendo Barcelona, ​​líder da LaLiga Santander por 12 pontos. Benzema foi o artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões na última temporada.

Na noite de quinta-feira, ele postou uma foto sua em um traje especial de treinamento e a legendou com a mensagem “força para nós” em sua conta oficial na mídia social.

É o famoso body extreme personalizado, um colete que provoca contrações musculares por impulso elétrico e oferece aos atletas um efeito semelhante ao que seria obtido em um treino intenso.

Benzema também tem sido fundamental para o Real Madrid nesta temporada, mas perdeu vários jogos devido a lesões. Ele não atuou contra Espanyol e já foi afastado dos gramados contra saúde e Real Mallorca.

Suas lesões afetaram suas performances, mas a pausa serviu como uma oportunidade para recarregar as baterias antes da reta final.

Ele se destacou contra o Liverpool para ajudar o Real Madrid a se classificar para as quartas de final, onde enfrentará Chelsea. No ano passado, ele marcou três gols contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, quatro contra os Blues e outros três no empate com Cidade de Manchester.

Seu futuro em branco

Benzema é um dos sete jogadores cujo contrato termina em junho próximo. Por enquanto, ele está focado no que falta fazer dentro de campo e quer ficar parado por mais um ano.

Ele deve renovar seu contrato, mas nada será finalizado antes do final da temporada do Real Madrid.