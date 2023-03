Benzema falta a treinos apenas dois dias antes do El Clasico

Taqui está a verdadeira preocupação com Real Madrid à frente do El Clasico, como Karim Benzema não conseguiu treinar com o grupo principal na sexta-feira.

Depois de sofrer uma pancada na perna direita pouco antes de marcar contra Liverpool na quarta-feira, o atacante francês não conseguiu treinar com seus companheiros na penúltima sessão antes do jogo de domingo no Camp Nou.

Enquanto o grupo principal realizava exercícios de posse, controle e táticos nos gramados, antes de jogar um minijogo, Benzema ficava dentro das instalações para fazer trabalhos individuais.

Apesar disso, existe a expectativa de que ele tente chegar para o jogo contra Barcelona no domingo, que é a última chance do clube da capital para manter viva a disputa pelo título.

“Parece que é só uma batida e achamos que ele estará de volta no domingo”, foi como Carlos Ancelotti descreveu o problema após o Liverpool jogo.

As ausências confirmadas do Real Madrid para o El Clasico

Há dois jogadores que já estão afastados do El Clasico de domingo, como David elogia ainda está lesionado enquanto atacante do time juvenil Álvaro Rodríguez não pode jogar por causa de uma suspensão sofrida com Castela.

Isso significa que, se Benzema não pode jogar então Rodrigo provavelmente seria o único a ocupar a posição No.9.