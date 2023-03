Benzema faz El Clasico, mas Pedri vai falhar devido a lesão

Acabeça de O Clássico de Domingoambos Barcelona e Real Madrid estão treinando no sábado e houve boas notícias para este último, mas não tanto para o lado catalão.

Isso é porque Karim Benzema voltou a treinar e poderá jogar no Camp Nou.

Ele sofreu uma pancada durante uma colisão com Virgil van Dyke no jogo da Liga dos Campeões no meio da semana contra Liverpoolpouco antes de fazer o único gol da partida, e só treinou no sábado, mas Benzema será capaz de começar e Carlos Ancelotti confirmou isso em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

Resta saber, porém, quem começa na frente com Benzema e com Viniciuscom Ancelotti mesmo falando em sua coletiva de imprensa sobre querer Vinicius para ser mais móvel neste jogo.

Esta notícia significa Real Madrid só vai faltar David elogiacom lesão e Álvaro Rodríguezcom suspensão.

Barcelonaenquanto isso, ainda vão ficar sem Pedri e Ousmane Dembéléjá que nenhum dos dois conseguiu se recuperar da lesão a tempo.

Isso é obviamente um golpe para Xavi Hernández como eles foram dois dos Barcelonamelhores jogadores da temporada 2022/23.

Fora isso, todos estão à disposição do técnico catalão, portanto, no geral, este será um clássico com a maioria das estrelas disponíveis.

Prováveis ​​escalações do El Clasico

Com as notícias de lesão e suspensão para o El Clasico agora confirmadas, temos uma ideia melhor do que o XI titular do Barcelona e a XI titular do Real Madrid pode ser.

XI previsto para o Barcelona (4-3-3): Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Franck Kessie, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi.

XI previsto do Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Tony Kroos; Fede Valverde, Karim Benzema, Vinícius.