Benzema responde após Deschamps dar sua versão da despedida do atacante da Copa do Mundo: Você é um mentiroso

Karim Benzema estava tudo menos feliz depois de ler Didier Deschamps‘ versão de como as coisas se desenrolaram com sua lesão durante a Copa do Mundo de 2022.

O técnico da seleção francesa discutiu em detalhes o que aconteceu após receber o diagnóstico final da lesão que sofreu durante o torneio.

“Só existe uma verdade e Karim a conhece bem”, Deschamps disse ao Le Parisien.

“Karim ingressou em 14 de novembro, após um período de semi-inatividade em seu clube.

“Ele seguiu um programa de treinamento individualizado e seu retorno aos treinos coletivos foi adiado. Não estava 100% claro para mim que ele poderia ser titular no primeiro jogo contra a Austrália.

“Quando Karim se machucou, nosso médico o levou à clínica Aspetar para uma ressonância magnética. Karim transmitiu os resultados ao seu médico em Madrid, que também deu a sua opinião. Quando voltou ao hotel, já passava da meia-noite. eu conheci Karim em seu quarto com nosso médico que veio me dar o relatório da ressonância magnética.

“Karim está chateado porque esta Copa do Mundo significou muito para ele. Ele me disse que estava morto. Na melhor das hipóteses, seu retorno aos treinos não poderia ocorrer antes de 10 de dezembro.

“Em sua declaração em sua rede social, ele expressa sua decepção por ter que sair, mas justifica essa escolha por sua preocupação em pensar na equipe.

“Ficamos juntos por cerca de vinte minutos. Quando saí, disse a ele: ‘Karim, Não há pressa. Você organiza seu retorno com o chefe da equipe’.

“Quando acordo, percebo que ele se foi. A decisão é dele, ele não vai te dizer o contrário, eu o entendo e respeito.”

Deschamps passou a apontar que nenhum jogador da França estava feliz que Benzema voltou para a capital espanhola, apesar de relatos afirmando o contrário.

“Nenhum jogador ficou satisfeito com sua partida, como você pode ouvir ou ler”, acrescentou.

“Karim também sabe disso. Não sei quem espalhou esses boatos. Nem é mais polêmica, é malícia. Se os sorrisos apareceram, não foi porque Karim nos deixou, foi porque o time estava ganhando.”

Deschamps também lembrou a última vez que falei com Benzema e ele revelou a conversa que os dois homens tiveram.

“Liguei para ele depois que renovei meu contrato”, Deschamps observado.

“Tivemos uma longa conversa. Liguei para ele novamente mais recentemente para saber sua predisposição para as próximas convocações e ele confirmou sua decisão de encerrar sua carreira internacional. Não me pergunte sobre seus argumentos. Caberá a ele decidir comunicá-los ou não”.

resposta de Benzema

Benzema usou as redes sociais para postar algumas Deschamps‘ citações de sua recente entrevista e ele bateu no chefe da seleção nacional.

Benzema postou um emoji de palhaço e escreveu: “A audácia”. Em seguida, ele escreveu: “Isso didier. Boa noite” para legendar um vídeo de um homem dizendo “Você mente. Você é um mentiroso.”