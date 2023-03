Bet 365, a casa do Stoke City

Nos últimos tempos, as casas de apostas têm crescido muito e inseriram-se completamente no mundo dos esportes. Aliás, têm se transformado nos patrocinadores oficiais de várias ligas e clubes do mundo inteiro.

Conheça a história da Bet 365, a casa de apostas que

No caso da casa de apostas Bet365 entrar, ela está associada ao Stoke City. Desta forma, o estádio principal do time inglês foi nomeado pela Bet 365.

Atualmente, o estádio da Bet 365 é conhecido como Bet 365 Stadium, mas, nos seus inícios a equipe realizou os jogos no seu primeiro clube, o Victoria Ground, desde 1878 até 1997. Por esses 119 anos até o momento da demolição o clube foi o estádio mais antigo da Premier League.

O histórico estádio Victoria Ground foi um lugar de muitas vitórias e celebrações para o Stoke City. Nesse estádio celebraram-se os títulos de segunda divisão nas temporadas 1932/33, 1962/63 e 1992/93. Aliás, lá recebeu o seu mais valioso troféu, exibido até o momento presente, o de Copa da Liga na temporada 1971/72.

O último jogo desse estádio foi no dia 4 de maio de 1997. A partida foi contra o West Bromwich Albion a qual acabou com uma vitória 2-1 para os locais, isto é, o Stoke City. Atualmente, no terreno onde antigamente existia o estádio, tem um conjunto habitacional chamado de Victoria Park, O Novo Estádio, que foi construído em 2019, 20 anos depois da demolição, ou seja, 20 anos durante os quais o terreno permaneceu vazio.

Após um importante acordo econômico com um grupo empresarial, no verão de 1997, o Stoke City mudou-se ao Estádio Britannia. Com uma inversão de quinze milhões de libras esterlinas o estádio foi construído e nesse mesmo ano foi realizado o primeiro encontro, no dia 27 de agosto. O resultado desse jogo foi um empate entre Potters e Rochdale.

Em 2007, após negociações e um acordo de seis milhões de libras esterlinas, o clube virou o dono desse estádio de forma definitiva. Posteriormente, em 1 de junho de 2016, nove anos depois, os diretivos do clube tiveram o prazer de anunciar um convênio com a Bet 365, empresa de apostas esportivas, renomeando o Estádio Britannia.

Essa mudança do nome do estádio veio depois de uma mudança ainda maior: os donos da Bet 365, John e Peter Coates, compraram o Stoke City, virando assim os proprietários do clube. Conforme indicam os dados oficiais, o Estádio Bet 365 pode receber até trinta mil e oitenta e nove pessoas, distribuídas em quatro plataformas.

Os vestuários, o estacionamento, as salas de conferências de imprensa e a loja do clube foram construídos com instalações de primeira qualidade e oferecem experiências únicas aos fãs.

Conforme foi informado pelas autoridades que dirigem o clube Stoke City, proximamente serão investidos vinte milhões de libras esterlinas para renovações e melhorias dentro do clube, como por exemplo a substituição de assentos. Assim, o clube continuará se posicionando num lugar de alto nível.