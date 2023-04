Between the Links: a grande vitória de Cory Sandhagen, erros do Texas, Gamebred Boxing 4, Bellator 293, mais

Cory Sandhagen parecia incrível em uma vitória dominante sobre Marlon Vera no evento principal do UFC San Antonio – pelo menos foi assim que pareceu a todos que assistiram, com exceção de um juiz, encerrando um fim de semana miserável para o Departamento de Licenciamento do Texas e Regulamento.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discutirá o desempenho fantástico de Sandhagen, sua chamada de Merab Dvalishvili e para onde Vera vai após a derrota. Além disso, eles vão discutir o péssimo fim de semana da comissão do Texas, desde o julgamento no card do UFC até o assustador erro de arbitragem no Fury FC 73 na noite anterior, Donald Cerrone recebendo a indicação para o Hall da Fama do UFC, cartão Gamebred Boxing de Jorge Masvidal neste sábado apresentando uma série de lutadores de MMA competindo em lutas de boxe, o evento Bellator 293 de sexta-feira, o início da temporada 2023 do PFL neste fim de semana e muito mais.

Esta semana, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, brincam sobre as principais histórias em esportes de combate e além.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.