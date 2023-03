Between the Links: Jon Jones, vitórias do título de Alexa Grasso, UFC 285, Bellator 293 vs. UFC Las Vegas

Jon Jones é o campeão peso-pesado do UFC após finalizar Ciryl Gane no primeiro round da luta principal do UFC 285. Com a vitória, por mais impressionante que tenha sido, basta para Jones retomar o posto de lutador número 1 do o planeta atualmente?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel irá recapitular o incrível retorno de Jones ao octógono, seu status atual peso por peso e uma possível luta com Stipe Miocic. Além disso, os tópicos incluem a vitória massiva de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko para ganhar o título dos moscas, se uma revanche imediata for o caminho a seguir, o discreto MVP do evento pay-per-view, o card do Bellator 293 de sexta-feira – encabeçado pelo luta pelo título dos leves e confronto de abertura do Grande Prêmio entre Usman Nurmagomedov e Benson Henderson – contra o UFC Las Vegas, encabeçado por Petr Yan x Merab Dvalishvili e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a discussão entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Eric “New York Ric” Jackman.

