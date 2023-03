Between the Links: Jon Jones vs. Ciryl Gane, UFC 285, Jake Paul perde, UFC Vegas 70 e Bellator 291

Na noite de sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, um dos maiores lutadores que já pisou no octógono do UFC volta à ação, desta vez em uma nova categoria de peso para lutar pelo cinturão dos pesados ​​contra Ciryl Gane na luta principal do UFC 285.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel apresentará a incrível atração principal do UFC 285 e discutirá as maiores questões sobre o retorno de Jones, bem como a última tentativa de Gane de se tornar o campeão indiscutível. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal do campeonato peso mosca entre Valentina Shevchenko e Alexa Grasso, junto com a escalação carregada do UFC 285, Jake Paul perdendo sua primeira luta de boxe para Tommy Fury e se a revanche é o caminho a seguir para os dois, UFC Vegas 70 e a grande vitória de Brendan Allen, o retorno bem-sucedido de Tatiana Suarez, o desempenho incrível de Yaroslav Amosov no Bellator 291 e onde ele classifica os meio-médios globalmente e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e o recente vencedor da Performance da Noite do UFC Vegas 70, Joe Solecki.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.