Between the Links: Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3, Gaethje vs. Fiziev, UFC 286, mais

Neste sábado, Leon Edwards parece ter atingido o raio duas vezes ao defender seu título dos meio-médios em casa contra o homem que destronou Kamaru Usman no UFC 286. Embora certamente haja muitas perguntas de ambos os lados, qual lutador precisa mais dessa vitória ?

Em uma nova edição do Between the Links, o painel vai dar sua opinião sobre o assunto, o que o resultado pode fazer para os dois avançarem na divisão dos meio-médios do UFC e muito mais. Além disso, os tópicos incluem o evento co-principal do UFC 286 entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, juntamente com outras histórias em torno do evento pay-per-view de sábado em Londres, a bem-sucedida defesa do título de Usman Nurmagomedov contra o agora aposentado Benson Henderson no Bellator 292 e onde ele está classificado como peso leve, a imagem do peso galo do UFC após a impressionante vitória de Merab Dvalishvili sobre Petr Yan no UFC Las Vegas e muito mais.

Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Petrie, do Anik & Florian, e o MMA Takes Podcast.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.