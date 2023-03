Beyonc brilha mais que a estátua do Oscar em um vestido transparente na festa pós-Oscar

Beyonce estava fantástica na festa pós-Oscar com um vestido transparente dourado que cativou a todos no evento. Abelha rainha estava vestido com um Dolce & Gabbana vestido brilhante de assinatura que deixou pouco para a imaginação.

Beyonce usou um vestido transparente dourado brilhante para a festa pós-Oscar

Beyoncé teve acessórios personalizados tanto por dentro quanto por fora do vestido, por dentro, ela tinha dois ‘X’ dourados para cobrir os seios e um cinto espartilho moldado.

Ela também usou sandálias plataforma com incrustações de cristais para embelezar o estilo que combinou perfeitamente com seus óculos retangulares.

Jay-Z e Beyonc foram à festa juntos

Beyonc estava acompanhada de seu marido ‘Rocka’a’ Fella’, Jay-Z e também tirou algumas fotos para os mais de 300 milhões de seguidores no Instagram que enlouqueceram com seus trajes.

“Nossa, meu queixo caiu”, comentou sua amiga Chloe Bailey

A turnê Renassance de Beyoncé começará em 8 de julho

“Continue se referindo a si mesmo, Bey”, brincou outro fã.

Beyoncé’O visual da atriz foi tão de tirar o fôlego que ela usou a foto da pós-festa do Oscar em seu site oficial.

Depois de impressionar a todos, ela mudou para algo mais relaxado e confortável, como já havia feito antes, desta vez ela escolheu Vestido Retrofte’s Sirena Feather Sequin.