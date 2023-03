Bharti Airtel ultrapassa 1 milhão de usuários 5G em Mumbai, 10 milhões na Índia

A Bharti Airtel anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários 5G somente em Mumbai. Mumbai foi uma das primeiras cidades a ter acesso à nova rede 5G da Airtel em 2022. Inicialmente, a empresa havia divulgado as informações para oito cidades diferentes, incluindo Mumbai.

Os serviços 5G da Airtel estão agora disponíveis em mais de 140 cidades em toda a Índia, e a empresa recentemente ultrapassou a marca de 10 milhões de clientes únicos em sua rede 5G nacionalmente. O objetivo da Airtel é cobrir todas as cidades e áreas rurais importantes com serviços 5G até o final de março de 2024.

O CEO de Mumbai, Vibhor Gupta, comentou a conquista, afirmando que o marco é uma prova da prontidão da cidade em abraçar o poder transformador do 5G. Gupta disse: “A adoção do 5G foi realmente notável, com 1 milhão de Mumbaikars já experimentando o ultrarrápido Airtel 5G Plus. Continuaremos avançando nossa rede para mais locais em toda a cidade, permitindo que muito mais clientes desfrutem de acesso super rápido a vídeo de alta definição streaming, jogos, bate-papo múltiplo, upload instantâneo de fotos e muito mais. O marco é uma prova da prontidão da cidade em abraçar o poder transformador do 5G.”

O Airtel 5G Plus está atualmente ativo em vários locais importantes em Mumbai, incluindo The Gateway of India, Nariman Point, Film City, Bandra-Kurla Complex, junções do metrô de Mumbai de Ghatkopar e Andheri, Chhatrapati Shivaji railway Terminus (CST), para citar um alguns.

Atualmente, Jio e Airtel são as duas únicas empresas de telecomunicações que oferecem redes 5G de amplo alcance a seus clientes. Para acessar a rede 5G, o cliente precisará de um smartphone compatível com 5G. O dispositivo também precisará de uma atualização relevante do fabricante.