Biden descarta o design de Trump para o Air Force One e opta por cores clássicas

A Força Aérea anunciou um novo desenho de pintura que será aplicado ao passeio principal do POTUS no céu, e eles dizem que JB decidiu ficar com as cores OG que existem desde os anos 60, quando JFK começou a usar o jato jumbo e padrão azul/branco que todos conhecemos hoje.

Como podem ver… Joe optou por um azul mais claro. A maneira como a Força Aérea o descreve é ​​bastante sofisticada … eles marcam as diferenças dessa maneira … “O azul claro no VC-25B é um tom ligeiramente mais profundo e moderno do que o azul ovo de robin do VC-25A. Além disso, os motores VC-25B usarão o azul mais escuro da área do cockpit em vez do azul ovo de robin do VC-25A.