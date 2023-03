Bill Maher diz que os alertas de gatilho estão arruinando a América

Bill Maher criticou os avisos de gatilho, dizendo que eles estão criando uma nação sensível, ridiculamente sensível e fraca … e ele tem receitas que são difíceis de conciliar com o bom senso.

O apresentador do “Real Time” estava chorando na noite de sexta-feira, postulando não apenas que os avisos de gatilho não funcionam, mas na verdade pioram o trauma ao criar ansiedade desnecessária.

Seu ponto principal – a vida é difícil, nem sempre é justa e, às vezes, você precisa lidar com a maldade e outras coisas ruins … e por causa da cascata de avisos de gatilho, as pessoas não têm mais capacidade de lidar com isso.