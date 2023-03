Bill Walton descarta termo depreciativo para pessoas pequenas duas vezes ao vivo no ar

O Hall da Fama e a emissora usaram a palavra com m ao chamar o Arizona State vs. USC matchup … quando ele estava tentando elogiar o anfitrião do jogo Pac-12 Tournament.

“Sou culpado por me divertir em Las Vegas, diversão com um propósito”, disse o ex-pivô de 6’11” … antes de finalmente voltar a falar sobre a competição.

Se você não estiver familiarizado, a palavra com m foi considerada uma calúnia pejorativa pelo Povozinho da América que instou as pessoas a pararem de usar o termo.

Proprietário do Dallas Cowboys Jerry Jones também se viu em apuros recentemente… depois de usar o termo no primeiro dia do campo de treinamento de sua equipe no ano passado.