Billie Eilish faz set acústico antes de chuva forte cancelar show no México

Billie Eilish não está deixando a mãe natureza atrapalhar seu desfile – quando uma forte tempestade a forçou a cancelar um show no México, Billie tocou com um conjunto acústico para seus fãs encharcados.

A cantora subiu ao palco no Foro Sol CDMX na noite de quarta-feira na Cidade do México… a última parada de sua turnê Happier Than Ever – mas em vez de realizar seu show habitual, Billie anunciou que tinha que mudar as coisas.