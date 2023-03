Blac Chyna dá adeus a OnlyFans (e $ 240M), diz olá à auto-estima

Blac Chynaa ex-stripper que virou estrela da realidade, desativou seu OnlyFans conta, que supostamente rendeu a ela $ 240 milhões em 2021, citando-a como um show de “beco sem saída”. Durante sua aparição no Show de Jason Lee sobre RevoltaChyna explicou que estava “mudando tudo sobre mim” e que “todas essas coisas são um beco sem saída e sei que valho muito mais do que isso”.

Chynaque tem dois filhos com Tyga e Rob Kardashian, revelou que queria dar exemplo para os filhos e que tinha peixes maiores para fritar. Ela também citou os inúmeros problemas legais que teve recentemente como contribuintes para sua decisão de deixar a plataforma.

Apesar de sair OnlyFansChyna foi rápida em mostrar apoio para aqueles que ainda ganham a vida na plataforma: “Grite para as pessoas que ainda têm seus OnlyFans e coisas assim” e os aconselhou a “pegar seu dinheiro”, mas não deixar o dinheiro controlá-los.

Ela se sentiu justificada após seu processo contra os Kardashians

Chyna também falou sobre seu processo de difamação de $ 100 milhões contra os Kardashians, dizendo: “Graças a Deus que processei os Kardashians … independentemente do resultado. Eu me defendi porque havia camadas nisso.” Chyna acabou perdendo o processo, mas disse que se sentiu “justificada” depois de levar a famosa família ao tribunal.

Quando perguntada se ela queria um pedido de desculpas de Kris JennerChyna disse: “Honestamente, não me importo com as desculpas de ninguém. A menos que venha com uma Ferrari. Então, eu pego.”

Chyna tem se mantido ocupada com outros projetos, incluindo ganhar um papel de atriz em BET. Os Hamptons Negros e em Amazon Prime filme Sociedade Secreta 2.

A decisão de Chyna de deixar o OnlyFans destaca a mudança no cenário da plataforma, que tem enfrentado maior escrutínio sobre o conteúdo postado nela. À medida que mais usuários de alto perfil deixam a plataforma, resta saber como o OnlyFans evoluirá – ou sobreviverá – nos próximos anos.