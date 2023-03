Blink-182 adia turnê devido a lesão no dedo de Travis Barker

Travis BarkerA lesão no dedo de Michael colocou os planos de turnê de sua banda em pausa – algo que os fãs temiam e que agora se tornou realidade.

Vocalista do Blink-182, Tom DeLongedivulgou oficialmente a notícia na quarta-feira – dizendo a seus fãs no México e em vários países da América Central e do Sul que eles terão que voltar para vê-los em outro momento. O passeio estava programado para começar em Tijuana em 11 de março.



Obviamente, com as recentes atualizações de Travis sobre ele dígitos quebrados … isso provavelmente não iria acontecer, e agora Tom e companhia. estão confirmando com um adiamento formal.

Nenhuma palavra sobre quando eles poderão voltar à estrada, mas Tom diz que TB precisa melhorar antes que eles possam se apresentar como uma trupe. Ele também pediu desculpas aos compradores de ingressos e promete atualizá-los em um futuro próximo.

Conforme relatamos … Travis tem documentado sua jornada, postando fotos e vídeos de sua mão sendo trabalhado em dias recentes. Estava bem claro que ele ficaria fora por um tempo.