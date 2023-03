Blog ao vivo do Las UFC Vegas: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili

Este é o blog ao vivo do UFC Las Vegas para Petr Yan x Merab Dvalishvili, a luta principal do peso galo no sábado em Las Vegas.

Desde que conquistou o título vago do peso-galo no UFC 251, as coisas deram errado para Yan. Em sua primeira defesa de título, ele perdeu o cinturão por desqualificação após dar uma joelhada ilegal na cabeça de Aljamain Sterling, enquanto Sterling estava de castigo. Yan então se recuperou ao vencer Cory Sandhagen, mas perdeu a revanche contra Sterling por decisão dividida. Depois de outra derrota por decisão dividida em uma luta em outubro passado com Sean O’Malley, o homem que já foi visto como um potencial campeão de longa data havia perdido três de suas quatro lutas anteriores.

Uma derrota para Dvalishvili esta noite seria catastrófica para as aspirações de título de Yan.

Dvalishvili não sofreu com os mesmos problemas que Yan teve nas últimas lutas. Invicto desde 2018, o lutador georgiano soma oito vitórias seguidas no UFC. Em circunstâncias normais, ele já teria garantido a chance pelo cinturão, mas com seu amigo e companheiro de equipe Sterling segurando o cinturão até 135 libras, resta-lhe fazer outra luta enquanto espera sua chance de se tornar um campeão mundial.

