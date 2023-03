Blog ao vivo do UFC 285: Jon Jones x Ciryl Gane

Este é o blog ao vivo do UFC 285 para Jon Jones x Ciryl Gane, a luta pelo título vago dos pesos pesados ​​no sábado em Las Vegas.

Jon Jones está de volta – e desta vez ele está tentando sua sorte no peso pesado. Amplamente considerado o maior meio-pesado de todos os tempos e na conversa para o maior lutador de todos os tempos, Jones passou os últimos três anos longe do octógono, depois de deixar o título meio-pesado vago em 2020. Como será o maior de todos os tempos depois uma dispensa tão prolongada e em uma nova categoria de peso? Ninguém pode dizer. Felizmente, estamos prestes a descobrir.

Gane, por sua vez, não foi a primeira escolha, nem mesmo a segunda, para o adversário de Jones. Originalmente, o UFC queria organizar a tão esperada superluta com Francis Ngannou, mas depois que a promoção não conseguiu renovar com o campeão peso-pesado e Stipe Miocic não estava disponível, o ex-campeão interino dos pesos-pesados ​​recebeu a ligação. Agora Gane espera aproveitar esta segunda chance para reivindicar um título completo do UFC e entregar a Jon Jones sua primeira derrota não controversa.

Confira o blog ao vivo do UFC 285 abaixo.