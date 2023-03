Blog ao vivo do UFC 285: Valentina Shevchenko x Alexa Grasso

Este é o blog ao vivo do UFC 285 para Valentina Shevchenko x Alexa Grasso, a luta pelo título dos moscas no sábado em Las Vegas.

A lutadora número 1 libra por libra do mundo parece se mover para o ar rarefeito quando ela colocar seu título em jogo contra Grasso neste fim de semana. Atualmente empatada em quinto lugar em defesas de título no UFC com sete, uma vitória sobre Grasso a colocaria na posse exclusiva desse ranking, atrás apenas de Demetrious Johnson, Jon Jones, Anderson Silva e Georges St-Pierre. Mas Grasso tem outras ideias.

Entrando nesta luta como um grande azarão, Grasso conquistou sua oportunidade. Com um recorde de 7-3 no UFC, Grasso está invicto desde que subiu para o peso mosca, com vitórias sobre Ji Yeon Kim, Maycee Barber e Joanne Wood. Mais recentemente, Grasso venceu na decisão contra Viviane Araujo na luta principal do card do Fight Night em outubro, preparando-a para esta chance contra Shevchenko.

Confira o blog ao vivo do UFC 285 abaixo.