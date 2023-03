Blog ao vivo do UFC 286: Leon Edwards x Kamaru Usman 3

Este é o blog ao vivo do UFC 286 para Leon Edwards x Kamaru Usman 3, a luta pelo título dos meio-médios no sábado em Londres.

Em agosto passado, Leon Edwards foi o autor de uma das maiores reviravoltas da história do UFC, nocauteando Usman literalmente no último minuto de sua luta pelo título dos meio-médios no UFC 278. Aquele chute na cabeça viverá para sempre, mas agora o campeão dos meio-médios tem a tarefa com fazê-lo novamente, desta vez na frente da multidão de seu país natal.

Indo para o UFC 278, Usman estava entrando no ar rarefeito. Campeão dos meio-médios por três anos, Usman acumulou cinco defesas de título bem-sucedidas e alguns fãs se perguntaram se “The Nigerian Nightmare” poderia ser apenas o maior meio-médio de todos os tempos. Em vez disso, o chute na cabeça de Edwards acabou com tudo isso, e agora Usman busca recuperar seu título e recuperar o ímpeto que tinha antes da intervenção de “Rocky”.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC 286.