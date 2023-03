Blueface lança dúvidas sobre ser pai do bebê de Chrisean Rock

rosto azul está percebendo que pode estar esperando um filho com sua namorada intermitente Chrisean Rock … e a ideia de uma nova paternidade o mantém acordado até depois da hora de dormir!!!

O rapper “Thotiana” deixou o que ele enquadrou como um PSA depois de uma noite de apresentações e festas em Dubai. Ele se concentrou no debate interminável sobre padrões duplos entre homens e mulheres, mas estava claramente apenas torcendo as mãos sobre a gravidez de Chrisean.

Parece que seu discurso foi motivado por Chrisean postando uma foto de sua barriga crescendo … algo que ele definitivamente não está comemorando. Em vez disso, BF continuou sobre as mulheres se beneficiando mais do que os homens de padrões duplos … alegando que o poder de seu ‘P’ vai muito além do dos homens.