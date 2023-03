Bo Nickal agradece a Michael Chandler por críticas construtivas ‘muito falantes’

Bo Nickal pode ser a próxima grande novidade no UFC, mas isso não significa que a perspectiva altamente elogiada esteja acima de algumas críticas construtivas.

Antes de sua vitória no UFC 285 no fim de semana passado, Nickal foi um dos lutadores mais comentados do card, apesar de estar fazendo sua estreia no octógono. Desde que assinou com o UFC depois de apenas três lutas profissionais e um trio de campeonatos de luta livre da NCAA, o ex-aluno de 27 anos da Penn State chegou a sugerir que poderia derrotar os pesos médios como Israel Adesanya.

O ex-desafiante ao título do UFC e atual treinador do Ultimate Fighter, Michael Chandler, definitivamente entende o hype em torno de Nickal, mas ele também sugere que agora é a hora de obter experiência na gaiola, em vez de mais repetições no microfone.

“Acho que Bo Nickal tem uma oportunidade exponencial, crescimento exponencial e potencial exponencial neste esporte”, disse Chandler durante o UFC 285. “Acho que Bo pode fazer coisas incríveis, incríveis. Acho que Bo fará coisas incríveis. Ele tem talento e, obviamente, neste momento não tem sido muito tímido no microfone. Essa seria a segunda coisa que eu diria: acho um pouco impróprio entrar no UFC fora da The Contender Series e começar a falar sobre Khamzat Chimaev e lutar contra Jon Jones ou quem quer que seja.

“Acho que Bo está ficando um pouco falante demais para o gosto do fã comum. Se fosse eu ou o empresário dele, diria: ‘Ei, vamos manter o nariz na pedra de amolar. Vamos derrubá-los quando eles os colocarem na nossa frente’”.

Respondendo aos comentários de Chandler, Nickal não atacou, mas sim apreciou que um veterano como aquele já está prestando atenção em sua carreira. Ele não se ofendeu com o que foi dito.

“Obrigado – acho que há muita sabedoria nessa declaração”, disse Nickal em A Hora do MMA. “Acho que Michael Chandler é um fã meu. Acho que Michael Chandler quer que eu vença. Primeiro ele disse que meu potencial é exponencial. Então, vamos ouvir o que ele está realmente dizendo. Ele está falando sobre isso na perspectiva dos fãs. Se eu disser, ‘Ei, me dê Khamzat, eu vou violar esse cara,’ 99 por cento dos fãs de MMA vão dizer, ‘Bo Nickal é um idiota.’ Eles não sabem do que estão falando.

“Essa é a perspectiva que acho que Chandler está adotando, especialmente quando ouço você ler a citação, ele não está me odiando nem um pouco. Ele nem é um cara que eu acho que não faria isso, porque ele sempre foi legal comigo. Ele sempre foi legal comigo. Ele é um lutador.

Nickal entende que Chandler não estava necessariamente repreendendo-o por mau comportamento só porque ele estava mostrando confiança em suas habilidades como lutador.

Em vez disso, Nickal acredita que Chandler estava apenas olhando para sua ascensão rápida e a atenção dada a ele pela perspectiva dos fãs, que podem não ser tão receptivos a um lutador com seu nível de experiência, chamando o melhor do mundo competindo no UFC.

“Em primeiro lugar, um cara tão grande quanto Michael Chandler está falando sobre um cara que acabou de fazer sua estreia no UFC”, disse Nickal. “Isso é importante, mas em segundo lugar, não sinto que ele esteja tentando me rebaixar.

“Acho que é assim que ele vê. Ele não está dizendo, ‘Bo, diminua o ritmo, Khamzat iria esmagar você.’ Ele está dizendo que se você disser essas coisas, os fãs vão perceber isso de uma certa maneira, o que é verdade.”

Como tem havido tanto hype em torno de sua chegada ao UFC, Nickal sabe que provavelmente já existem expectativas irrealistas pesando sobre seus ombros, quer ele goste ou não.

Na noite de sábado, Nickal despachou Jamie Pickett de maneira relativamente fácil com uma finalização no primeiro round para mover seu recorde para 4-0 como profissional. Até agora, Nickal não passou dos três minutos em nenhuma de suas lutas, mas já espera ouvir isso quando finalmente chegar ao segundo round.

“Eu juro que assim que vou para o segundo round, ‘Oh, esse cara é um trem do hype, esse cara é uma merda’, disse Nickal. “Eu não fui atingido uma vez. Eu vou levar um chute na perna. Eu vou chutar a panturrilha uma vez e vou acabar com o cara, e todo mundo vai dizer, ‘Veja, ele é péssimo.’ É isso que vai acontecer.”

Nickal parece estar levando tudo com calma, mantendo seu foco real na tarefa em mãos.

Após uma estreia bem-sucedida, ele está olhando para outro cartão de destaque para sua próxima aparição, embora talvez já esteja ouvindo o conselho de Chandler, deixando o adversário para os matchmakers.

“Quem quer que esteja tentando ser esmagado”, disse Nickal quando perguntado se havia um nome que ele queria chamar. “Semana Internacional da Luta, talvez agosto no máximo. Essa é a minha mente agora.