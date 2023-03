Bo Nickal está confiante de que pode ganhar a medalha de ouro olímpica em 2024 no wrestling, mas está ‘all-in no MMA’

Bo Nickal não esqueceu suas raízes.

Tricampeão da Divisão I da NCAA, Nickal é um dos lutadores universitários mais condecorados de sua geração, uma vez vencedor do prêmio Big Ten do ano e do Troféu Dan Hodge de 2019. Desde então, Nickal mudou-se para pastos mais verdes. Ele é amplamente considerado um dos principais candidatos em esportes de combate e fará sua estreia no UFC contra Jamie Pickett em 4 de março no UFC 285. sonhos nos Jogos de Verão de 2024.

“Eu acho honestamente, agora, se eu apenas focasse no wrestling e fosse all-in, eu entraria no time e provavelmente ganharia a medalha de ouro”, disse Nickal recentemente em A Hora do MMA.

“Mas é só que sinto que já passei desse ponto da minha vida, onde meio que reajustei meus objetivos e mudei minha visão e perspectiva. E eu me sinto bem em não perseguir isso e apenas estar all-in no MMA. E é difícil e tal, mas eu me sinto muito mais apaixonado pelo MMA, e não quero correr atrás de duas coisas ao mesmo tempo. Se eu vou fazer algo, vou apostar tudo nisso.”

Nickal, 27 anos, aproveitou ao máximo sua carreira no MMA até agora. Ele é um 3-0 perfeito como profissional, com três paralisações no primeiro round, as duas últimas no UFC. Série Contender.

Como uma perspectiva de primeira linha, Nickal fez jus ao hype. Essa é uma grande razão pela qual ele está obtendo uma posição privilegiada para sua estreia no octógono, abrindo um pay-per-view encabeçado pelo retorno de um dos maiores lutadores de todos os tempos, quando Jon Jones faz sua estreia no peso pesado contra Ciryl Gane pela vaga título dos pesos pesados ​​na luta principal do UFC 285.

“Cara, é enorme”, disse Nickal. “Eu vejo Jon Jones como obviamente uma das lendas. Muito estoque nele e [he has an] argumento como o GOAT. Muita gente acha que ele é o maior de todos os tempos. E apenas abrir um card principal com ele como evento principal é um lugar muito legal para se estar na minha estreia no UFC. Então, obviamente, o objetivo para mim é eventualmente ser a atração principal e ser o evento principal, em pay-per-views, mas por enquanto é muito emocionante e me sinto muito grato e agradecido por estar na posição que estou e ter esta oportunidade .”

Nickal provavelmente será um grande favorito nas apostas contra Pickett, que entra na luta com duas derrotas consecutivas e perdeu quatro de suas seis aparições no UFC.

Mas Nickal é rápido em notar que ele não está levando seu oponente de estreia de ânimo leve.

“Acho que você sempre tem que entrar em uma luta preocupado”, disse Nickal. “Acho que se você está muito relaxado e não valoriza as pessoas, isso é uma receita para o desastre. Então, para mim, eu diria que estou muito preocupado, muito ciente de tudo o que ele vai trazer. Assisto a muitos filmes e sinto que estou totalmente preparada para qualquer coisa que ele tenha preparado para mim. E com isso dito, estou muito confiante e sei o que vou fazer lá fora.

“Espero finalizá-lo no primeiro round – e se não der, finalizo no segundo, e se não acontecer, finalizo no terceiro. Mas ele não está fazendo 15 minutos completos, estou confiante nisso. Mas acho que sempre há espaço para preocupação sempre que você entra em uma briga, não importa o que aconteça.

Claro, Nickal também está ciente das expectativas consideráveis ​​em seus ombros ao iniciar o próximo capítulo de sua jornada no MMA. Muitos previram que ele seria um futuro campeão.

Ele tem lidado com essas mesmas expectativas desde sua carreira na faculdade, então agora que seu momento de se apresentar chegou, Nickal não faria de outra maneira.

“Eu definitivamente faço [feel them],” ele disse. “Eu não diria que coloquei essa pressão em mim mesmo por causa do que fiz no passado. Não é necessariamente como, ‘Oh, eu finalizei todos esses caras no primeiro round. Eu tenho que continuar com isso.’ É mais como, é exatamente o que eu espero todas as vezes, não importa o quê. Sempre que eu ia para uma luta de luta livre, esperava imobilizar o cara. E sempre que vou para uma luta, espero acabar com o cara.

“Se as coisas não correrem exatamente como – não vou colocar todos os meus ovos na mesma cesta. E eu vejo alguns caras que saem e é como, armas disparando por três minutos e então eles terminam. E é como, eu sou muito inteligente para fazer isso. Então isso não vai ser uma estratégia para mim na luta, mas me sinto muito capaz e muito perigoso em várias posições diferentes, e acho que tenho capacidade de finalizar a luta onde quer que ela vá. E com isso, acho que as expectativas para um final estão em mim. Essa é apenas a expectativa para mim toda vez que compito.”