Bo Nickal revela sessão de luta livre com Jon Jones antes do UFC 285

Muito antes de Bo Nickal ganhar campeonatos da NCAA em luta livre ou contemplar um futuro no MMA, ele era um fã do UFC. Naquela época, o futuro top prospect e duas vezes Série Contender O vencedor olhou para Jon Jones como o tipo de lutador que ele esperava ser um dia.

Agora, com a estreia de Nickal no octógono, ele e Jones vão dividir o mesmo card no UFC 285. Com cartel perfeito de 3 a 0 na carreira, Nickal ficou feliz ao saber que lutaria ao lado de Jones, que enfrenta Ciryl Gane no evento principal.

“Super motivador para mim”, disse Nickal durante o media day do UFC 285. “Lembro-me provavelmente de estar na quinta, sexta série, assistindo aos eventos do UFC e vendo Jon Jones desmontar as pessoas.

“Então, estar no mesmo card que ele é uma grande honra. Estou muito grato por essa oportunidade. Eu acho que é muito legal.”

Acontece que Nickal teve a oportunidade não apenas de conhecer Jones durante a semana da luta, mas também lutar contra o ex-campeão brevemente durante suas sessões de treinamento finais antes do card de sábado. Enquanto Jones competiu no wrestling universitário no Iowa Central Community College, seus elogios no esporte empalidecem em comparação com Nickal, que é três vezes campeão da Divisão I da NCAA da Penn State.

De acordo com Nickal, ele experimentou lutar com Jones como um peso pesado, mas disse que ainda levou a melhor sobre ele nos tatames.

“Pude encontrá-lo ontem no [UFC Performance Institute]”, disse Nickal. “Ele tentou me derrubar, mas obviamente eu estraguei aquilo e corri e fiquei atrás dele e outras coisas. Mais uma vez, muito grato por estar no card, e ele é definitivamente um cara que, seu estilo de luta, eu gostaria de imitar.

“Ele tinha uma pegada bem forte, mas no geral foi só wrestling direto, então tive uma grande vantagem.”

Nickal abre o card principal do pay-per-view contra Jamie Pickett na luta dos médios, enquanto Jones fecha o show contra Gane para coroar o novo campeão peso-pesado do UFC.

De sua parte, Nickal espera que Jones se saia muito bem no peso pesado e antecipa que “Bones” deixará a T-Mobile Arena com um título em volta da cintura, assim como fez durante grande parte de sua carreira até 205 libras.

“Eu tenho Jones, 100 por cento”, disse Nickal. “Não tenho dúvidas de que ele vai [win]. É claro que ele está parado há muito tempo, não luta há um tempo, mas acho que ele vai entrar e se sair muito bem. Ele é um cara, de novo, quando está na pressão, ele é o melhor, ele só sabe lutar e sabe vencer. Acho que isso é ainda maior do que ser um grande lutador, é ele saber vencer. Eu prevejo que ele conseguirá a vitória e fará isso de maneira espetacular.

“Ele vai ficar bem neste fim de semana, tenho certeza. Estou muito animado para vê-lo lutar. Muita expectativa com ele subindo para o peso pesado, e acho que ele provavelmente terá sua melhor performance de todos os tempos, só porque há mais pressão e mais olhos e ele é um cara que se sai melhor quando os holofotes estão sobre ele.

Apesar do UFC 285 ser sua estreia na organização, Nickal é o maior favorito de todo o card. Na verdade, ele chegou a ser um favorito de 22 para 1 sobre Pickett em algumas casas de apostas.

Isso definitivamente cria grandes expectativas para seu desempenho, mas Nickal não aceitaria de outra maneira.

“Independentemente do que as pessoas pensam de mim, quero ser o melhor”, disse ele. “Isso vem de mim e do meu coração, e pelo que sou apaixonado, então sinto pressão todos os dias quando vou para a sala de treinamento. Obviamente, estou treinando na American Top Team, lutando com caras de alto nível, e sinto que quero ficar cada vez melhor e melhor, e continuar melhorando, continuar melhorando. Então estou nervoso não só para uma luta real, mas estou nervoso nos treinos porque me preocupo muito com isso e coloco tudo nisso.

“Agora, tenho a oportunidade de mostrar no que venho trabalhando e continuar melhorando.”