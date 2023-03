Boa notícia para quem vai fazer o concurso Banco do Brasil, confira

O concurso Banco do Brasil é um dos certames mais comentados desde o lançamento de edital até as mais recentes atualizações sobre ele. Por essa razão, logo abaixo confira mais informações relevantes a respeito deste processo seletivo com a finalidade de sanar dúvidas existentes. Veja a seguir.

Sobre o concurso do Banco do Brasil

O concurso Banco do Brasil é um dos concursos mais aguardados no Brasil. Com seu lançamento em 2023 disponibiliza mais de 4 mil vagas a nível nacional. Sendo que duas mil vagas serão disponíveis a início imediato, para o cargo de escriturário como agente comercial e as outras para agente de tecnologia. Enquanto, as duas mil vagas restantes serão para cadastro reserva.

Como é um concurso a nível nacional, as vagas estão disponibilizadas para todas as regiões do Brasil.

Além do salário oferecido pelo Banco do Brasil, existem inúmeros benefícios para quem for aprovado. Como, por exemplo, auxílio alimentação, cesta básica, auxílio transporte, a participação dos lucros. Além disso, também estão inclusos, o plano de saúde, o plano odontológico, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar e, por fim, programas de capacitação para melhor desenvolvimento.

Edital Banco do Brasil

O edital do concurso do Banco do Brasil disponibilizou informações a respeito dos requisitos para ser um escriturário. Dentre eles, o candidato ter disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana e possuir certificação do ensino médio.

Além do mais, há outras atribuições para ter responsabilidade para os cargos em questão. Como preparar correspondências, atualizar registros, realizar funções para fazer a manutenção dos arquivos, operar equipamentos de escritório e outras.

Inicialmente, as inscrições vão até o dia 3 de março e possuem o valor de 50 reais. A banca organizadora é a Cesgranrio e a inscrição deve ser feita pelo site da banca.

Se tudo estiver de acordo com o edital atual, as provas acontecerão no dia 23 de abril. No entanto, caso haja alguma mudança, será lançado um edital de retificação.

Conteúdo programático do concurso Banco do Brasil

O conteúdo programático do Banco do Brasil tem variações a respeito das matérias nele cobradas.

Então, para o cargo de agente comercial, o conteúdo programático tem as matérias a seguir: 25 questões distribuídas em 10 questões de Língua Portuguesa, 5 questões de Língua Inglesa, 5 questões de Matemática e 5 questões de Atualidades do Mercado Financeiro.

Já para conhecimentos específicos são cobradas 5 questões de Matemática Financeira, 10 questões de Conhecimentos Bancários, 15 questões de Conhecimentos de Informática e também 15 questões de Vendas e Negociação.

Enquanto, no cargo de agente de tecnologia conta com a mesma quantidade e distribuição dos conhecimentos básicos que o cargo de agente comercial. Porém, o candidato deve ficar atento para a prova de conhecimentos específicos.

Assim, a distribuição nessa disciplina ocorre da seguinte maneira: 5 questões para Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários com 5 questões. Por fim, Tecnologia da Informação com 35 questões.

Além dessas questões da prova objetiva, o certame conta com a realização de uma redação cujo caráter é eliminatório. Aliás, ela deve ser redigida em modelo dissertativo argumentativo.

Um fato importante é que nem todos os candidatos terão as suas provas corrigidas. Visto que um dos requisitos para a correção é que, apenas os alunos aprovados na prova objetiva terão a sua redação avaliada.

Qual é a boa notícia para quem vai fazer o concurso?

Uma notícia que foi essencial para muitas pessoas que estavam aguardando o concurso Banco do Brasil foi o período de prorrogação de inscrições que aconteceu no mês de fevereiro de 2023.

No entanto, além dessa informação de extrema relevância, o Banco do Brasil também anunciou o aumento da oferta de vagas para as pessoas com deficiência.

Basicamente 12,5% das vagas totais incluindo também a disponibilidade das vagas do cadastro de reserva, serão destinadas as PCDs. Traduzindo para números, a oferta gira em torno de 825 vagas.

Se você vai realizar o concurso, mas não possui ainda a expectativa do lançamento do resultado final, saiba que ele acontece no dia 14 de julho.

Com base nessas informações, as frequentes dúvidas a respeito do Banco do Brasil e também saber qual é a boa notícia que ele está disponibilizando aos seus participantes, estão sanadas.

Caso você tenha dúvidas a respeito de alguns detalhes do edital, faça a leitura minuciosa do documento para evitar situações conflitantes ao longo do processo seletivo.