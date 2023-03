Bobby Caldwell, cantor de ‘What You Won’t Do For Love’, morre aos 71 anos

Cantor Bobby Caldwellconhecido por sua suave voz soul de olhos azuis, está morto após lutar contra uma doença por vários anos … TMZ confirmou.

Bobby, cujo maior sucesso é o clássico “What You Won’t Do for Love”, morreu durante o sono na noite de terça-feira em casa em Nova Jersey, de acordo com seu representante.

O cantor/compositor não conseguia andar há cerca de 5 anos, enquanto lidava com crises dolorosas de neuropatia e um tendão rompido no tornozelo. No ano passado, sua equipe revelou que Bobby teve uma reação ruim a um antibiótico prescrito em 2017 – eles dizem que isso causou a ruptura do tendão de Aquiles, o que levou à neuropatia.

Caldwell lançou seu hit de assinatura em 1978 … quando alcançou o top 10 na Billboard e fez seu álbum de estreia autointitulado ganhar platina dupla.

Se você tem uma certa idade, conhece cada linha de ‘Do for Love’, e a música é tão duradoura que você ouve alguém cantá-la praticamente todas as temporadas no “American Idol” e no “The Voice”.

Também foi tocada por inúmeros artistas – incluindo Boyz II Men, Snoh Aalegra dar Michael Bolton — dar Tupac Shakur sampleou fortemente para CONFIRA, “Do For Love”.

Bobby também escreveu canções para nomes como Neil Diamond, Al Jarreau, Roberta Flack dar Boz Scaggs. Ele até escreveu o hit # 1 de 1986, “The Next Time I Fall” para Amy Grant dar Pedro Cetera.

Bobby tinha 71 anos.