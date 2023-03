Bob’s ou Subway? Qual a franquia de lanches famosa mais rentável para quem vai investir

Franquias são modelos de negócios vendidos para quem tem interesse em investir em um setor específico, mas prefere aproveitar a experiência e a credibilidade de marcas já estabelecidas. Por isso que hoje, nós vamos indicar qual a franquia de lanches famosa mais rentável para investir: Bob’s ou Subway.

Quais são os custos envolvidos na franquia Subway?

As franquias do Subway normalmente são comercializadas entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Assim, tornando-as relativamente baratas em comparação com outras franquias de fast food.

Do valor total do investimento, R$ 25 mil serão destinados à taxa de franquia. Essa taxa é paga à marca em troca do direito de abrir sua própria loja com o nome da marca. Além disso, os seguintes custos também são contabilizados no reembolso total:

Estoque inicial: R$ 20 mil;

Equipamentos e móveis: R$ 140 mil;

Reforma de lojas de varejo: até R$ 100 mil;

Necessidade de espaço físico: entre 40 m 2 e 150 m 2 ;

e 150 m ; Capital de giro: entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Também, confira as cobranças além dos valores iniciais:

Taxa de publicidade: 4,5% sobre o faturamento líquido;

Royalties: 8% sobre o faturamento líquido.

Previsões de recebimentos por parte do franqueado Subway

A franqueadora prevê em sua COF (Circular de Oferta de Franquia), os seguintes valores que os candidatos a franqueados devem avaliar:

Estimativa de faturamento mensal: R$ 80.000,00;

Estimativa de prazo de retorno do investimento: 30 meses;

Estimativa de lucratividade para o franqueado: em torno de 15% do faturamento bruto mensal.

Quais são os custos envolvidos na franquia Bob’s?

As franquias Bob’s normalmente são comercializadas em valores entre R$ 970 mil e R$ 1,485 milhões. O que é um preço mais alto, se comparar com outras franquias de fast food.

Do valor total do investimento, entre R$ 52 mil e R$ 85 mil serão destinados à taxa de franquia. Aliás, essa taxa é paga à marca em troca do direito de abrir sua própria loja com o nome da marca. Assim, saiba quais são os seguintes custos que também contabilizam no reembolso total:

Capital para instalação: entre R$ 918 mil e 1,4 milhões;

Necessidade de espaço físico: entre 30 m 2 e 500 m 2 ;

e 500 m ; Capital de giro: R$ 40 mil.

Cobranças além dos valores iniciais:

Taxa de publicidade: 4% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 6% sobre o faturamento bruto.

Previsões de recebimentos por parte do franqueado Bob’s

A franqueadora prevê em sua COF (Circular de Oferta de Franquia), os seguintes valores que os candidatos a franqueados devem avaliar antes de adquirir a marca:

Estimativa de faturamento mensal: R$ 180.000,00;

Estimativa de prazo de retorno do investimento: entre 32 e 48 meses;

Estimativa de lucratividade para o franqueado: entre 11% e 15% do faturamento bruto mensal.

Qual é a franquia mais rentável para investir: Bob’s ou Subway?

Considerando os dados de custos e previsões de ganhos pelos franqueados, considera-se que a franquia Subway se torna mais rentável considerando alguns fatores como:

Menor investimento inicial

O investimento inicial da franquia Subway é muito menor do que o investimento do Bob’s. Afinal, a regra é que quanto menos o empreendedor precisa investir inicialmente, mais rápido obterá o retorno do investimento e começará a lucrar com a franquia.

Menor prazo de retorno do investimento

Quanto antes o empreendedor conseguir obter de volta o valor investido, maior será o tempo de contrato que o franqueado irá conseguir lucrar com o investimento. Por isso, a Subway tem vantagem sobre o Bob’s.

Faturamento bruto X faturamento líquido: Bob’s ou Subway

Em suma, o faturamento bruto é o recebimento das vendas de lanches sem contar com os gastos realizados. Enquanto, o faturamento líquido considera as entradas das vendas diminuídas dos gastos.

Quando as porcentagens de taxa de propaganda e royalties são bem maiores quando considerado o faturamento bruto. E desta forma, sobra menos lucratividade para o franqueado.

No caso da franquia Subway, a taxa de publicidade e os royalties incidem sobre o faturamento líquido, o que torna a franquia mais rentável.

Logo, a parceria com uma marca estabelecida é um método que já passou por diversos testes e comprovações de que fará o seu negócio decolar. Por isso, a Subway é uma franquia que se destaca entre as duas opções.

Além disso, são mais de 44 mil unidades franqueadas em 112 países compõem a rede, conforme reportagem do Portal do Franchising. Além disso, mais de 70% dos franqueados optam por comprar unidades adicionais da marca. Ou seja, eles estão satisfeitos com seu investimento.

Assim, considerando todos os dados apresentados, a franquia Subway se torna mais rentável para quem vai investir.